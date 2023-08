La Pianese va sotto 2 - 0 ma poi rimonta Loporto e Mignani in gol a San Giovanni

(Di domenica 27 agosto 2023) L'amichevole tra lae la Sangiovannese si è conclusa in parità, dopo che la formazione di casa era andata in vantaggio di due reti. La reazione dellaè stata premiata nel finale con il ...

L'amichevole tra lae la Sangiovannese si è conclusa in parità, dopo che la formazione di casa era andata in vantaggio di due reti. La reazione dellaè stata premiata nel finale con il gol di Mignani che ha siglato il 2 - 2 ...L'amichevole tra lae la Sangiovannese si è conclusa in parità, dopo che la formazione di casa era andata in vantaggio di due reti. La reazione dellaè stata premiata nel finale con il gol di Mignani che ha siglato il 2 - 2 ...

Poker! La Pianese passeggia sul Montevarchi nella prima amichevole stagionale Gazzetta di Siena

L'amichevole tra la Pianese e la Sangiovannese si è conclusa in parità, dopo che la formazione di casa era andata in vantaggio di due reti. La reazione della Pianese è stata premiata nel finale con il ...Sabato sera a Piana di Monte Verna nella piazza principale torna, dopo un lungo periodo di sospensione, la notte più chic dell'anno (in tutto il medio caserta ...