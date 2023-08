La Pechino-Parigi del 1907 6 | dalla Siberia all’arrivo trionfale dell’Itala

(Di domenica 27 agosto 2023) Nel peregrinare tra i vari uffici telegrafici, tutti funzionanti, ai quali affidare i messaggi sui progressi del raid e lasciandosi alle spalle le tre città di Urga, arriva una conferma definitiva a quello che un incerto confine geografico già lasciava presupporre: tre cosacchi a cavallo, con le loro inconfondibili uniformi, si avvicinano all’Itala e confermano: sì, quella è già! Il comitato russo Giunti all’albergo della Urga slava, un funzionario del consolato russo, con grande affabilità si avvicina al principe Borghese: “Avvertirò subito il comitato – ci diceva il nostro ospite conducendoci alle camere. – Il comitato? – Sì, il comitato russo per il ricevimento della. Lo avvertirò del vostro arrivo. Doveva trovarsi qui a ricevervi, ma non immaginavamo giungeste prima di sera. Ci hanno ...

È il "momento Suez" degli Stati Uniti, dicono alcuni, evocando il fiasco di Londra,e Tel ... con forza inattesa e formidabile, il nuovo attivismo di: prima con il piano di tregua in ...... Francoforte segna - 0,18%,- 0,08%, +0,13%, Londra a +0,13% dopo l'apertura. Borse asiatiche in evidente calo sui dati economici della Cina sempre deboli, oltre che sulle tensioni tra...L'uscita del film è prevista per il 2024, in concomitanza con i Giochi Olimpici di. Il film ... Samia trasforma questo talento in un sogno: rappresentare la Somalia ai Giochi Olimpici di...