La passione tra Abelardo ed Eloisa chiude ‘Antiqua Il Suono e il Sacro’

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la storia della travolgentetraed, raccontata attraverso le musiche eseguite dall’Ensemble Oktoechos e le voci recitanti di Umberto Orlando e Maria Chiara Cecere, domenica 27 agosto nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis si conclude “Antiqua / Ile il Sacro”, il ciclo di musica medievale in Terra di Lavoro. La serata prenderà il via in Basilica alle ore 19 con la Missa Medievalis / Laus Trinitati in concomitanza con la Liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo. A seguire, dalle ore 20.30, la pièce “ed/ Una Storia Medievale” – ripresa di una fortunata produzione originale dell’edizione 1999 dell’Autunno Musicale di Caserta dell’associazione Jervolino – “mise en espace” con musiche ...