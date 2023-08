... non si parla nelle famiglie ma, lo stare insieme, non è solo sesso e mettere al mondo dei figli, è anche avere un progetto di vita con dei sentimenti che nascono cone cura ma, la, è ...... spendendo relativamente poco, andando a migliorare la squadra con calma e. Abbiamo tanto ... Noi puntiamo allapartita, senza pensare alla gara con l'Ascoli. Non dobbiamo abbassare la ...Dovremmo parlare, precisa, di come Cristo mostra che, nonostante ladebolezza e il negativo, ... come coppia cristiana credente, insegna, grazie al sostegno della Chiesa, umiltà,, ...

“La nostra pazienza sta finendo”. A Lampedusa è record di sbarchi ilGiornale.it

Occhi puntati su Lampedusa, occhi puntati sull’emergenza migranti, continui trasferimenti ma la situazione non sembra cambiare. “Solo annunci.Occorre percorrere nuove strade. Il ministro dell’Interno ...Ulaanbaatar (Agenzia Fides) - “Muovemmo i primi passi nella missione in Mongolia con una certa emozione e anche commozione. Il 10 luglio del 1992 entrammo in punta di piedi in un Paese sconosciuto, fo ...