(Di domenica 27 agosto 2023) “Senza paura ela mia vita sarebbe una barca senza remi”. Edvard Munch L’etimologia della paroladeriva dal greco malakia (debolezza) e dal latino male-aptus (malconcio), successivamente anche definita male-actio (indotta o causata da un’azione errata). L’argomentosuscita in ognuno di noi reazioni differenti, soprattutto quando viviamo questa delicata esperienza in prima persona. C’è chi vive una semplice influenza come un dramma e chi affronta la sofferenza, quella vera, con assoluta imperturbabilità e resilienza; c’è chi, meschinamente, trae forza dalle sofferenze altrui e chi invece per sua natura sa sostenere e sorreggere empaticamente l’altro, nel suo percorso di cura. Molte malattie suscitano compassione, mentre altre, ancora oggi, risultano incomprese o difficili da gestire ...

...il proprio figlio con il latte inquinato del suo seno In ogni individuo che svilupperà qualche, malformazione, cancro o disturbo legato all'inquinamento radioattivo Per Rafael Grossi...... una sorta di vero e proprio divorzio fra politica e cultura che dura da molto tempo e nell'ultimo decennio è sfociato nel dilettantismo, unameno grave del presentismo'. Secondo il ...Resta sotto osservazione medica il boss che ai magistrati ha detto: "mi pento, mi avete preso grazie alla mia" Le condizioni di salute sono in miglioramento, ma il boss stragista Matteo Messina Denaro deve restare ancora nel reparto di terapia intensiva ...

La malattia non è una punizione divina, così da medico ho affrontato il mio tumore BergamoNews.it

possiamo identificare ed esplorare numerose variazioni genetiche che potrebbero avere un impatto sui tratti umani e sulle malattie in un modo che prima non era possibile”.Lorella Cuccarini parla per la prima volta della malattia che è entrata nella sua vita. Non è stato un momento semplice ...