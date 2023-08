La maglia del Napoli fa incassare a De Laurentiis 20 milioni con gli sponsor Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) Un’analisi di Sport&Business ha messo in luce il rapporto delle squadre di Serie A con i propri main. Nonostante gli ottimi esempi die Milan, all’appello mancano ancora Roma, Lazio e Atalanta. Le tre società in questione infatti sono le uniche in Serie A a non avere ancora lo “di”. Scrive ladello Sport: “Non è semplice, al giorno d’oggi, attrarre aziende e convincerle a investire in contratti milionari. Sarà per la congiuntura economica, sarà per la bolla sgonfiata delle criptovalute, sarà semplicemente per i limiti del sistema. La Roma è alla ricerca di un’alternativa e, per ora, esibisce la scritta SPQR; sul retro dellac’è la catena di resort Auberge che appartiene al gruppo Friedkin e assicura circa 4. ...