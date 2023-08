La Juventus spinge per Berardi | tenterà fino alla fine

Leggi su dailynews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Con l’avvicinarsi della chiusura dellastra di trasferimento, si riaffacciano alcuni affari apparentemente irraggiungibili e laè in corsa per realizzare uno dei suoi acquisti da sogno, DomenicoA una settimana dchiusura dellastra di trasferimenti, le squadre stanno lavorando duramente per consolidare i propri organici in vista della stagione. In questo L'articolo