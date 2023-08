La fine di Prigozhin continua a non convincere Ecco perché

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Alcune fonti parlano di un missile, mentre altre di un ordigno nascosto dentro ad una cassa di vino. L’unico dato certo è che mercoledì 23 agosto un Embraer Legacy Jet si è schiantato nella regione di Tver, causando la morte di tutti i passeggeri. E anche sul fatto che a bordo ci fosse, come affermato dalle autorità russe, il leader di Wagner Yevgenyè tutto da dimostrare. Non vi è infatti stato modo per fonti indipendenti di verificare quanto riportato dalle autorità, né avvicinandosi al sito dello schianto né tramite accesso diretto ai cadaveri. “È stato annunciato che a bordo c’era un passeggero di nome Yevgheny. Ma è anche noto che diversi individui hanno cambiato il loro nome in Yevgeniy, come parte dei suoi sforzi per nascondere i suoi viaggi. Quindi, finché non avremo la certezza che si tratta del ...