Killer Florida voleva colpire un' università afroamericana

Nel corso del conflitto a fuoco con gli agenti, ilha rivolto la pistola su se stesso e si e'... Il governatore della(e candidato alle primarie repubblicane) Ron De Santis, ha definito l'...L'uomo che ha ucciso tre persone sabato in un negozio Dollar General a Jacksonville, in, voleva compiere una strage nel vicino campus della Edward Waters University, una piccola università afroamericana.Nel corso del conflitto a fuoco con gli agenti, ilha rivolto la pistola su se stesso e si e'... Il governatore della(e candidato alle primarie repubblicane) Ron De Santis, ha definito l'...

Sparatoria in Florida: 4 morti. Killer mosso da odio razziale Il Sole 24 ORE

in Florida, voleva compiere una strage nel vicino campus della Edward Waters University, una piccola università afroamericana. Lo ha detto l'istituto in una nota spiegando che il killer si è rifiutato ...Negli Usa si registra ancora una tragedia legata alle armi. Un uomo armato di fucile d'assalto e pistola, e vestito con abiti militari, ha ucciso tre afroamericani in una sparatoria avvenuta in un neg ...