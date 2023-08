Juventus | tifosi a bocca aperta dopo la rivelazione di una Stella | “Voleva uccidermi”

Le probabili formazioni di- Bologna, sfida valida per la seconda giornata del campionato di serie A. Si gioca oggi ... davanti ai propri. Tanta voglia ovviamente di riuscire a ...Serve unaconvincente e vincente, per dare morale e ottenere fin da subito l'appoggio dei. Non in balia dell'avversario come accaduto proprio lo scorso anno al Dall'Ara contro i ......sin da subito è ladi Max Allegri, contro un Bologna che ha bisogno di rinforzi sul mercato. Bianconeri favoriti sui felsinei, pronti a dare un altro segnale importante ai loroche ...

Doppio ‘colpaccio’ da 90 per la Juventus: tifosi in delirio JuveLive

La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...Numeri che confermano come la passione dei tifosi della Juventus non sia mai venuta meno, anche dopo una stagione travagliata, legata a vicende extra campo, conclusa con l’esclusione dalle ...