Juventus | Pogba | “Contento di tornare in campo Pareggio? Dobbiamo lavorare”

(Di domenica 27 agosto 2023) Paul, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo ilper 1-1 contro il Bologna. “Sono moltodisulda gioco e fare quello che amo fare di più al mondo. Sono, ma al tempo stesso deluso da risultato di oggi. Penso che i tre punti fossero alla portata”. L’attaccante francese ha poi proseguito: “La cosa buona è non aver perso. Prendiamo questo punto e iniziamo a lavorarci per la prossima partita. nell’intervallo il mister ci ha detto di attaccare, puntare, giocare sulla fascia: è lì che abbiamo costruito il nostro gol. Mi serve tempo di gioco e allenamenti peral top: sto molto bene fisicamente e voglioalla grande. Ho fame come quando ero giovane. Voglio dare ai tifosi ...

L'episodio pesa sul risultato finale, perché tiene in vita la. Allegri manda dentro, non pervenuto: la speranza non confessata è che vedendolo in campo, da qui al 7 settembre arrivi ...Perin 6,5Danilo 5,5Bremer 5Alex Sandro 5Weah 5Fagioli 5 (666)Locatelli 4,5Rabiot 5Cambiaso 5 (66 Iling - Junior 6,5)Chiesa 4,5 (74 Milik 5,5)Vlahovic 7All. Allegri 5TOP: ...... ma alla fine è un passo falso quello dellache "stecca" al debutto casalingo. L'1 - 1 ... Allegri decide così di toglierlo per inserire(così come Iling prende il posto di Cambiaso) e per ...

Paul Pogba ha parlato così dopo il suo debutto stagionale in Juve-Bologna: "Sono contento di tornare e fare la cosa che amo di più al ...Paul Pogba è tornato e nel secondo tempo della sfida contro il Bologna il centrocampista della Juventus ha trovato l'esordio stagione. Ai microfoni di Dazn il francese ha così parlato del suo recupero ...