Juventus | Gazzetta | altra PEC da avvocato Bonucci | reintegro o richiesta danni d’immagine

(Di domenica 27 agosto 2023) Situazione che resta tesa in casaper quanto riguarda Leonardo, fuori rosa per la società bianconera ma ancora non ceduto e dunque separato in casa contro la stessa volontà del difensore. E secondo quanto riportato dalladello Sport, l’dell’esperto centrale ed ex capitano della Vecchia Signora avrebbe inviato un’PEC alla società, chiedendo ilimmediato in caso di mancata cessione, in caso contrario lapotrebbe essere quella di. SportFace.

Secondo ladello Sport, non sarà garantita la presenza di di Nicolas Dominguez dal primo minuto di- Bologna. Il motivo sarebbe la distrazione del capitano rossoblu, deconcentrato dal mercato . ...- Bologna si giocherà domenica 27 agosto alle ore 18.30. COMPARAZIONE QUOTE: JUVE - BOLOGNA PARZIALE/FINALE 1 - 1 2.30 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO Info in collaborazione con ...Dopo il convincente successo di Udine, laospita il Bologna: i dubbi della vigilia di Allegri con Filippo Cornacchia e Giovanni ...

Bonucci risponde ad Allegri su Instagram: "Mancanza di rispetto" La Gazzetta dello Sport

Come racconta Gazzetta, Fagioli sulla carta è il titolare almeno fino a quando non tornerà al top Pogba, Perin invece sa che in questa stagione senza coppe europee avrà poche occasioni per mettersi in ...Come racconta Gazzetta, Massimiliano Allegri lo ha annunciato in conferenza stampa il debutto del secondo portiere della Juventus, Perin. Sarà questa la.