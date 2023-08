Juventus-Bonucci | volano gli stracci | il difensore pronto a chiedere i danni di immagine

(Di domenica 27 agosto 2023) Leonardoha inviato un'altra pec allaper essere reintegrato in gruppo. Mancano cinque giorni alla fine del calciomercato e se il giocatore non troverà una sistemazione c'è il forte rischio si vada a finire in tribunale

Alla vigilia della partita contro il Bologna Massimiliano Allegri ha parlato del ' caso' per la prima volta dopo il caso scoppiato alla vigilia del ritiro estivo della, quando il ds Giovanni Manna e il responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli raggiunsero il ......del mercato ci sono solo voci su un suo possibile trasferimento ( Union Berlino in pole davanti a Genoa e Lazio) ma il giocatore non si rassegna ad essere un ex calciatore della, l'...Sembra questo il caso della separazione imminente di Leonardoe la: la decisione di escluderlo dal progetto tecnico non è stata compresa a pieno dal difensore, che ora cerca una ...

Bonucci non ci sta: nuova richiesta di reintegro alla Juve La Gazzetta dello Sport

Stando a quanto afferma Sky Sport, ci sarebbe stata una frenata tra Bonucci e l'Union Berlino. Quindi adesso il difensore dovrà trovarsi una nuova squadra poiché non sembra ...Leonardo Bonucci ha inviato un'altra pec alla Juventus per essere reintegrato in gruppo. Mancano cinque giorni alla fine del calciomercato e se il giocatore non troverà una sistemazione c'è il forte r ...