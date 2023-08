Juventus | Bonucci non molla | l' ultima mossa del difensore infiamma i tifosi

(Di domenica 27 agosto 2023) L'ex capitano bianconero ? secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport ? intende nominare un giurista noto nell'ambiente sportivo per l'eventuale futuro arbitrato e, qualora non dovesse trovare una ...

...del mercato ci sono solo voci su un suo possibile trasferimento ( Union Berlino in pole davanti a Genoa e Lazio) ma il giocatore non si rassegna ad essere un ex calciatore della, l'...Sembra questo il caso della separazione imminente di Leonardoe la: la decisione di escluderlo dal progetto tecnico non è stata compresa a pieno dal difensore, che ora cerca una ...Volano stracci tra Max Allegri e Leonardo. Alla vigilia della partita con il Bologna accade l'impensabile, un vero e proprio scontro ... Leo conosce la situazione, laè stata chiara e su ...

Alla vigilia della partita contro il Bologna Massimiliano Allegri ha parlato del 'caso Bonucci' per la prima volta dopo il caso scoppiato alla vigilia del ritiro estivo della Juventus, quando il ds ...Rimane teso il presente tra la Juventus e il suo difensore nonché (ormai ex) capitano Leonardo Bonucci. Messo alle porte dalla società bianconera, La Gazzetta dello Sport racconta che nelle scorse ore ...