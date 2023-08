Juventus | Bonucci e la risposta a Allegri

(Di domenica 27 agosto 2023) Il difensore su Instagram replica alle parole dell'allenatore Leonardofuori dal progetto della. L’allenatore Massimilianoribadisce che “la situazione non è cambiata”, il difensore non fa parte della rosa bianconera. Erisponde, seppur indirettamente. Il difensore, accostato a Union Berlino e Genoa dalle ultime news di calciomercato, su Instagram pubblica una storia dedicata alla ‘mancanza di rispetto’. “Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere”, si legge., 36 anni, è alladal 2010 con la pausa della stagione 2017-2018 in cui si è trasferito al Milan per una stagione senza trofei. ...

, 36 anni, è alladal 2010 con la pausa della stagione 2017 - 2018 in cui si è trasferito al Milan per una stagione senza trofei.Giornata molto animata in casa, in particolare per il "botta e risposta" tra Allegri e: il giocatore ha "risposto" con una story su Instagram alle parole del tecnico in conferenza, ...Prosegue la polemica a distanza trae la: dopo le dichiarazioni di Allegri, subito la replica social del difensoreLasi è avviata in maniera definitiva verso un nuovo ciclo, o almeno ci sta provando. Il cordone ...

Bonucci risponde ad Allegri su Instagram: "Mancanza di rispetto" La Gazzetta dello Sport

A breve la nomina di un giurista per l’arbitrato Dopo il botta e risposta tra Allegri e Bonucci di ieri, la situazione in casa Juventus resta tesa. Il legale dell’ex capitano ha mandato un’altra pec ..."Ho già discusso con Leo, lui è consapevole della situazione. La Juventus ha espresso chiarezza e andremo avanti" ha dichiarato Massimiliano.