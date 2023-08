Juventus-Bologna | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 agosto 2023) La seconda giornata di campionato prosegue con il match di Torino che vede in programma la partita. La Vecchia Signora vuole ben figurare nel debutto casalingo e dar seguito alla prova convincente di Udine. I Felsinei invece dal canto loro vogliono cominciare a muovere la classifica, dopo la sconfitta contro il Milan all’esordio. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, reduci dalla grande prova di Udine con vittoria per 0-3, vogliono continuare su questa strada. Per la prima sfida casalinga della stagione, Allegri si affida al solito 3-5-2 con due novità rispetto alla prima di campionato. In porta vista l’assenza di Szczesny tocca a Mattia Perin difendere i pali della. L’altra novità di formazione è la presenza di Fagioli dal primo minuto al posto di Fabio Miretti che va dunque in panchina rispetto ad ...