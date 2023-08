Juventus-Bologna 1-1 | Landucci | “C’è un arbitro che decide”

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 agosto 2023) Marco, vice allenatore della, ha parlato dopo il brutto pareggio casalingo per uno a uno contro ilallenato da Thiago Motta. Allo Stadium va in scena un match che delude le aspettative di tutti i tifosi bianconeri, specialmente dopo la convincente vittoria per tre a zero in quel di Udine. Per i rossoblù, invece, un grande rammarico per il rigore e rosso a favore non fischiati sul risultato di uno a zero per i felsinei. Molto forti le parole dei dirigenti delnel post partita.: “Ottimo secondo tempo”ha commentato cosi la gara dei suoi: “Abbiamo detto alla squadra che ha fatto un ottimo secondo tempo. E’ partita un po’ contratta, ha girato poco velocemente la palla, poi ci sono anche ...