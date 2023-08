Juve | Vlahovic bomber d'agosto

(Di domenica 27 agosto 2023) Dusanha segnato 7 gol in 10 partite di Serie A disputate nel mese di, una media di 0.7 a incontro; è il mese in cui...

L'esterno inglese si rifà fornendo l'assist aper il gol del pareggio. Di testa e stavolta è tutto buono. Rivivi le emozioni di Juventus - Bologna Juventus, cosa ha funzionato. Laha ...Dopo aver rischiato il colpo del ko, lapareggia. Iling - Junior crossa,colpisce di testa: 1 - 1, stavolta è tutto regolare. Chi si aspetta il forcing finale dei padroni di casa rimane ......gara perchéstavolta si carica davvero sulle spalle la squadra e, servito proprio da Iling Junior, prende il tempo a tutta la difesa e di testa la mette all'angolino per l'1 - 1. La...

Nella seconda giornata di campionato, il Bologna fa visita alla Juventus dopo essere stato battuto 2-0 dal Milan sei giorni fa. La Juventus, dal canto suo, viene dalla vittoria per 3-0 in casa dell’Ud ...Ecco come sono andati i match delle 18.30 valevoli per la seconda giornata di Serie A.La squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio ...