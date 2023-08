Juve | non basta Vlahovic | il Bologna si prende il pari La Fiorentina si fa riacciuffare dal Lecce

(Di domenica 27 agosto 2023)ntus-1-1 RETI: 24'pt Ferguson, 35'stNTUS (3-5-2): Perin 6; Danilo 6.5, Bremer 5, Alex Sandro 5.5; Weah 6 (37'st McKennie sv), Fagioli 5 (21'st Pogba 6), Locatelli 5.5 (37'st Yildiz sv), Rabiot 6, Cambiaso 6 (21'st Iling 6.5);7, Chiesa 6 (29'st Milik 6). In panchina: Garofani, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Rugani, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Soulè, Kean. Allenatore:...

Mi dispiace molto,è frequente, credo che il lavoro che si sta facendo nel rapporto tra var e campo va migliorato'. ALLUCINANTE - 'Episodi allucinanti, impensabile checi sia rigore ed ...Dopo la vittoria a Udine lariesce a ripetersi e si ferma contro un ottimo Bologna,andando oltre l'1 - 1. A segno Ferguson per i rossoblù nel primo tempo, pareggio di Vlahovic nel finale, il migliore dei bianconeri ...Mentre gioco della Juventusproduce nulla, a metà primo tempo si accende il Bologna, ispirato dal centravanti - play Zirkzee e dagli esterni Orsolini (a sinistra, su Weah) e Ndoye (a destra, su ...

