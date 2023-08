Juve | i convocati per il Bologna | c’è un indizio di mercato

(Di domenica 27 agosto 2023), idi Massimiliano Allegri in vista del secondo impegno di campionato dei bianconeri contro ilLaha reso noti iper il match contro il il, in programma oggi all’Allianz Stadium e valido per la seconda giornata di Serie A. Di seguito l’elenco completo, da cui mancano Szczesny, De Sciglio e Kaio Jorge. Quest’ultimo potrebbe presto trasferirsi al Frosinone. PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Garofani. DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso. CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi-Caviglia. ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr., Soulé, Kean. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

