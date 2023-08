Juve fermata dal Bologna 1-1 | Fiorentina-Lecce 2-2

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 agosto 2023) Ilsfiora il colpaccio a Torino. Finisce 1-1 trantus ed i felsinei. La squadra di Allegri non riesce a costruire occasioni, a metà primo tempo Ferguson trova il vantaggio per gli ospiti. A inizio ripresa è Vlahovic a firmare il pareggio, ma l'arbitro annulla dopo l'on field review per posizione attiva di offside di Rabiot. Al 66' spazio anche a Pogba, nel finale ancora Vlahovic fa 1-1.A Firenze finisce 2-2 con il. Dopo appena 3' la sblocca Nico Gonzalez, di testa da corner; al 25' Duncan raddoppia su assist di Arthur. A inizio ripresa Rafia la riapre con un gran gol, poi Krstovic al debutto in A entra e pareggia. Nel finale 7occo di mano in area da parte di un giocatore delma per l'arbitro, coadiuvato dal Var, è tutto regolare.2^ giornata: Frosinone-Atalanta 2-1, Monza-Empoli 2-0, Milan-Torino ...