Juve | Bonucci vuole il rientro immediato o il danno d’immagine

(Di domenica 27 agosto 2023) La richiesta di Leonardo, difensore ed ex capitano dellantus, al club bianconero. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Il legale di Leonardoha mandato un’altra pec allantus, dopo la prima in cui chiedeva il reintegro in squadra. Il legale nominerà a breve un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo. Se resterà in bianconero chiederà nuovamente il reintegro, altrimenti il. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

I tifosi dellascaricano, l'attacco social ad Allegri. Ieri, dopo aver sentito come Allegri aveva seccamente liquidato la sua vicenda, si era sfogato su Instagram con ...Un'estate intera a immaginare scenari, allenarsi da solo, pungere lae attendere nuove soluzioni. Ma questi ultimi giorni di calciomercato possono essere davvero quelli di Leonardo, pronto a trovare la prossima squadra. Il suo obiettivo è quello di ...Commenta per primo Sta finendo nel peggiore dei modi la lunga storia d'amore tra Leonardoe la. Tra frecciatine social e allenamenti a parte, l'ormai ex capitano bianconero è nel limbo tra un addio forzato al suo club e un futuro ancora da decidere. VIE LEGALI - Come scrive ...

Stando a quanto afferma Sky Sport, ci sarebbe stata una frenata tra Bonucci e l'Union Berlino. Quindi adesso il difensore dovrà trovarsi una nuova squadra poiché non sembra ...Leonardo Bonucci ha inviato un'altra pec alla Juventus per essere reintegrato in gruppo. Mancano cinque giorni alla fine del calciomercato e se il giocatore non troverà una sistemazione c'è il forte r ...