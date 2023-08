Juve-Bologna | la MOVIOLA LIVE | Iling Jr su Ndoye da rigore e rosso Tolto dal VAR gol Vlahovic | no penalty su Chiesa

(Di domenica 27 agosto 2023) Di seguito gli episodi arbitrali più discussi dintus-, sfida delle 18 valida per la seconda giornata di Serie A, in scena...

TORINO - Chiuso il primo tempo sotto di un gol, la Juventus rientra con un altro spirito nella ripresa della sfida contro ilall'Allianz Stadium. Al minuto 52 è a trovare la via dell'1 - 1 piegando le mani di Skorupski su assist di testa di Brebmer, ma dopo l'esultanza dell'attaccante serbo è il Var a cambiare la ...Juventus -, gol annullato a Vlahovic: il Var di nuovo decisivo per la scelta di Di Bello. Ecco quello che è successo La Juventus - che adesso è sotto contro il- era riuscita a trovare il pareggio grazie a Vlahovic, dopo una splendida sponda di testa di Bremer. Il tocco di destro dell'attaccante serbo aveva piegato le mani a Skorupski, ma l'urlo è ......in partita e che chiude sotto all'intervallo del match dell'Allianz Stadium contro il, ... Laballa anche in difesa, con la formazione di Thiago Motta che ha sfiorato addirittura il ...

LIVE Juve-Bologna 0-1: tiro-cross di Weah, blocca il pallone Skorupski La Gazzetta dello Sport

Il gol annullato a Dusan Vlahovic nella ripresa, quando Juventus-Bologna era ferma sul risultato di 0-1, è l'episodio da moviola finito sotto i riflettori. I bianconeri avevano trovato la rete del ...Pogba: tra Juve-Bologna e nuove modalità di ingaggio Mentre Allegri pensa di mandare in campo Paul Pogba domenica contro il Bologna per uno spezzone di gara, si lavora per rimodulare… Leggi ...