Juve-Bologna | la MOVIOLA LIVE | il VAR annulla il gol di Vlahovic | offside di Rabiot Niente rigore su Chiesa

(Di domenica 27 agosto 2023) Di seguito gli episodi arbitrali più discussi dintus-, sfida delle 18 valida per la seconda giornata di Serie A, in scena...

Allo Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ......in partita e che chiude sotto all'intervallo del match dell'Allianz Stadium contro il, ... Laballa anche in difesa, con la formazione di Thiago Motta che ha sfiorato addirittura il ...messa MALISSIMO in campo, slegata, slacciata, lunga, i calciatorinon sanno che cazzo fare.ordinato, organizzato, pressa bene, ottimo/intelligente giro palla Michele (@...

LIVE Juve-Bologna 0-1: tiro-cross di Weah, blocca il pallone Skorupski La Gazzetta dello Sport

17' - Bravo Alex Sandro in anticipo su Zirkzee, poi Danilo guadagna un fallo a seguito di un contrasto un po' troppo vigoroso del neo entrato Karlsson. 15' - Triplo cambio per ...19:34 - E' cominciata la ripresa di Juventus-Bologna con il calcio di inizio in favore dei bianconeri. 19:33 - Juve in campo con gli stessi undici della prima frazione, così come ...