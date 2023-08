Juve-Bologna | Fenucci Sfoga la Sua Indignazione – ‘Rigore Clamoroso Negato | Ci Hanno Rubato una Vittoria Certa' ”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 agosto 2023) Claudio, amministratore delegato del, esprime la sua frustrazione per il rigore non concesso contro lantus. La polemica sul rigore non concesso alnella partita contro lantus continua a far discutere. Questa volta è Claudio, amministratore delegato del, a prendere la parola per esprimere il suo disappunto.: “Non Parlo Spesso di Arbitri, Ma Ora è il Momento” “Sono amministratore delegato da 25 anni, non penso mi avete visto spesso a parlare di arbitri. Questa è l’occasione, faccio i complimenti alla mia squadra che ha fatto una partita di grande livello”, ha dichiaratoai microfoni di DAZN. “Un Errore Arbitralenon ha ...