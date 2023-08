Juve-Bologna 0-1 LIVE | Ndoye giù in area | niente rigore per Di Bello

(Di domenica 27 agosto 2023) Allo Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Tiro Vlahovic – Lancio lungo di Alex Sandro, Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco: controllo e sinistro che sorvola la traversa. 6? Occasione Zirkzee – Cross dalla destra di Posch, il numero 9 salta di testa ma viene anticipato dall’intervento di Bremer in copertura. 8? Chiesa giù in– Contatto Moro-Chiesa indi ...

...in partita e che chiude sotto all'intervallo del match dell'Allianz Stadium contro il, ... Laballa anche in difesa, con la formazione di Thiago Motta che ha sfiorato addirittura il ...messa MALISSIMO in campo, slegata, slacciata, lunga, i calciatorinon sanno che cazzo fare.ordinato, organizzato, pressa bene, ottimo/intelligente giro palla Michele (@...Sono tanti gli spunti in sede di presentazione di, il cui fischio d'inizio è in programma alle 18.30. Esultanza Juventus (LaPresse) - Calciomercato.itAllegri si affida nuovamente al ...

LIVE Juve-Bologna 0-1: tiro-cross di Weah, blocca il pallone Skorupski La Gazzetta dello Sport

La Juve parte forte in questo inizio di ripresa. 19:34 - E' cominciata la ripresa di Juventus-Bologna con il calcio di inizio in favore dei bianconeri. 19:33 - Juve in campo con gli stessi undici ...Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo il match tra il suo Bologna e la Juve. DA COSA SI RIPARTE – «Col Milan è stata una buona partita, ma non nel risultato. Oggi è una storia diversa, dobbiamo ...