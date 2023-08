Juve-Bologna 0-1 LIVE | Ferguson porta avanti i rossoblù

(Di domenica 27 agosto 2023) Allo Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Tiro Vlahovic – Lancio lungo di Alex Sandro, Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco: controllo e sinistro che sorvola la traversa. 6? Occasione Zirkzee – Cross dalla destra di Posch, il numero 9 salta di testa ma viene anticipato dall’intervento di Bremer in copertura. 8? Chiesa giù in area – Contatto Moro-Chiesa in area di rigore, per il direttore di gara è tutto ...

LIVE Juve-Bologna 0-1: sinistro al volo di Ferguson: emiliani vicino al raddoppio La Gazzetta dello Sport

