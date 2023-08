Jet russo intercetta un drone Usa sul Mar Nero | Test del Dna conferma la morte di Prigozhin

27 ago 17:28intercetta un drone Usa sul Mar Nero UnmilitareSu - 30 si è alzato in volo per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero, che si avvicinava al confine. ...UnmilitareSu - 30 si è alzato in volo oggi per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava al confine. Lo ha reso noto il Centro nazionale per il ......Embraer precipitato 4 giorni fa, dopo essere decollato da Mosca diretto a San Pietroburgo, viaggiavano sette passeggeri e tre membri dell'equipaggio. Di ieri la notizia che il quotidiano...

Russia, si schianta il jet di Prigozhin. Mosca: il capo dei Wagner è morto TGLA7

Mosca, 27 agosto 2023 - Resta altissima la tensione nel Mar Nero, luogo si scontro nella guerra in Ucraina. Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo oggi per intercettare un drone da ...Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo oggi per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava al confine russo. Lo ha reso noto il Centro nazionale per il con ...