Jannik Sinner | “Quest’anno sono cresciuto tantissimo”

(Di domenica 27 agosto 2023) Si scaldano i motori per l’US Open con diversi azzurri che vi prenderanno parte, ma soprattutto conche vuole provare a migliorare ancora il suo ranking e chissà magari spingere anche per arrivare più in fondo possibile al torneo. Negli scorsi giorni intanto si è raccontato un po’ a Repubblica e ha affrontato diversi temi e anche gioie e problemi che hanno caratterizzato fin qui la sua stagione. Ecco qualistate le sue parole. Crediti foto: ATP Tour FacebookSi parte un po’ dagli albori della carriera del tennista altoatesino che ora lo ha portato ad occupare il posto numero 6 del ranking mondiale: “contento del percorso che ho fatto, credo che non avrei potuto fare cosa migliore. Non mi riferisco solo ai risultati ma anche come persona, e credo forse conti un po’ di più dei risultati che ...

L'ATP ha pubblicato con un giorno di anticipo rispetto al consueto le ultime classifiche prima dello US Open. L'Italia vanta diciotto giocatori fra i primi 200 e cinque tra i primi 100:(6), Lorenzo Musetti (18), Matteo Berrettini (36), Lorenzo Sonego (39) e Matteo Arnaldi che ritocca il best ranking al 61. "Ho già raggiunto alcuni degli obiettivi che mi ero dato a ...Andreas Seppi non ha dubbi:, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono gli italiani indiziati a porre fine a un digiuno che, negli Slam, dura da 47 anni. Magari, l'impresa arriverà a breve, con l'imminente Us Open ...... in ordine di tabellone ci sono Matteo Arnaldi (contro l'australiano Jason Kubler), Lorenzo Sonego (Nicolas Moreno de Alboran),(Yannick Hanfmann), Matteo Berrettini (Ugo Humbert), ...

Il tabellone di Jannik Sinner agli US Open 2023: esordio contro Hanfmann, percorso durissimo a New York OA Sport

Il tennista numero uno del mondo si aspetta un nuovo confronto ai quarti di finale: "Vogliamo mostrare al mondo un'altra bella partita" ...Con il nuovissimo Abbonamento No Limits potrai goderti tutte le notizie del sito senza pubblicità grazie alla combinazione di Plus+ e AdFree. Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, ...