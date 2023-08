Jackeline | che il tuo sogno sia più grande della tua paura

(Di domenica 27 agosto 2023) racconta il 57° Viaggio di Solidarietà svolto da don Luigi Ginami in Perù, dal 28 giugno al 18 luglio 2023 per la Fondazione Santina. Pubblichiamo la prefazione al volume di Iola Galasso, Iole Galasso, viceprefetto di Bergamo. “Che il Tuosia piùTua”: è il motto che accompagna don Gigi in tutti i suoi viaggi. “Che il Tuosia piùTua”: è il dono di speranza che lui rivolge alle persone fragili che incontra, offrendo a tutti l’entusiasmofede nella risurrezione e una parola di luce anche nelle situazioni più difficili. “Che il Tuosia piùTua”: è lo spirito con cui accolgo, con gioia e ...

Fisichellaha conservato per anni: "Aggrappati a Dio perché ti conceda la calma e la speranza di cui hai bisogno ed in modo taleil tuo cuore non smetta di essere buono". Anche ......schiera la serba Tijana Boskovic eha ceduto alle venete nel girone. Questo il tabellino ... Pri Daroit 6, Thaisa 8, Nyeme (L), Gambatto 1, Nascimento 4, Priscila 1, Larissa (L),, ...Fisichellaha conservato per anni: "Aggrappati a Dio perché ti conceda la calma e la speranza di cui hai bisogno ed in modo taleil tuo cuore non smetta di essere buono". Anche ...

La prefazione di Jole Galasso al volumetto di don Luigi Ginami ... Farodiroma

Pubblichiamo la prefazione al volumetto di don Luigi Ginami “Jackeline” che racconta il recente viaggio in Perù del sacerdote, che è fondatore della Fondazione “Santina”, con un focus particolare ...Il libro esplora le esperienze sinodali di oggi e del passato, delineando le sfide che il popolo di Dio sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni.