Italia-Spagna 3-0 | Mazzanti | “Varie imprecisioni | gara non giocata al meglio”

(Di domenica 27 agosto 2023) L‘continua a macinare successi su successi agli Europei di Pallavolo Femminile. Ieri nel primo match ad eliminazione diretta le Azzurre si sono imposte sullaper 3-0 (25-23, 25-22, 25-19), collezionando il sesto risultato identico consecutivo e soprattutto mantenendo quella casella 0 per quanto riguarda i set persi. Insomma primo vero banco di prova passato e adesso martedì si aspetta la Francia per assicurarsi un posto che permetta poi di lottare per le medaglie. Al termine diil CT Davideè intervenuto per commentare la prestazione della squadra e pur essendo soddisfatto del risultato conseguito, è rimasto consapevole che ci sia ancora strada da fare per arrivare in fondo, soprattutto lavorare sulle tanteviste. Credit: De ...

Battuta la Spagna 3 - 0, azzurre ai quarti di finale, ma che fatica!

Missione compiuta, ma quanta fatica per l'Italia che ha sconfitto 3-0 la Spagna ed accede ai quarti di finale. Tante difficoltà e non solo tecniche per la squadra di Mazzanti a cui ancora una volta se ...Ascolta l'articolo Azzurre proseguono la streak vincente L’Italia ha trionfato contro la Spagna con un punteggio di 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) nel match degli ottavi di finale degli Europei femminili ...