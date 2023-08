Italia-Repubblica Dominicana 82-87 basket | Spissu ultimo ad arrendersi | ancora Pozzecco espulso

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Per l’una seconda uscita ai Mondiali che doveva rappresentare il momento del primo posto nel girone, e che si è invece trasformata, un po’ per un blackout nel terzo quarto, un po’ per le clamorose percentuali di Feliz e della, un po’ per qualche fischio non condivisibile, in una sconfitta pericolosissima. Di seguito le pagelle degli azzurri. PAGELLE-ANGOLA MONDIALI20236: l’a firmare la resa è lui, che in pochi minuti, insieme a Ricci e Tonut, rischia incredibilmente di rimettere in piedi l’intero match. E dire che prima di allora era apparso evanescente, non riuscendo a schiodarsi dalla performance non positiva già offerta contro l’Angola. Tonut 5,5: per larga misura è totalmente fuori dalla partita, in maniera ...