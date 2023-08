Inzaghi | un indizio dalla partenza verso Cagliari Un ritorno

(Di domenica 27 agosto 2023) Oggi è giorno di vigilia in casa Inter prima della sfida contro ilin trasferta. Simonee i suoi sono partiti poco fa, ci dovrebbe essere untra i convocati. CHANCE? – Dovrebbe tornare tra i convocati Lucien Agoumé. Il giocatore era stato impiegato solo nella prima amichevole contro la Pergolettese, oggi è partito direzioneassieme ai suoi compagni. Simoneha optato perciò per un reintegro in rosa del francese, che però attende di conoscere il suo futuro sicuramente lontano da Milano. La dirigenza accetterebbe questa stagione di cederlo anche a titolo definitivo.fascia di capitano di luglio all’esclusione fissa tra i convocati, domani in panchina si potrà rivedere Agoumé dimenticato dai più. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Oltre ai segnali positivi che filtrano da entrambe le parti, oggi è arrivato un ulteriore. ... Pavard è sempre più vicino all'Inter: Simonelo attende a braccia aperte. - Foto ...... il comunicato è di poco faA far sorridere l'Inter c'è anche un ulteriore dettaglio, una ... Simonefa già il conto alla rovescia per il braccetto difensivo tanto richiesto.... può giocare indifferentemente come difensore di destra in una difesa a 3 o esterno destro in una difesa a 4 o in un centrocampo a 5, un po' come Darmian ) di livello europeo che Simoneha ...

Inter, Pavard corre verso Inzaghi: l'indizio dai social Footballnews24.it

Inter, Benjamin Pavard si avvicina ai nerazzurri. In questi ultimi giorni di mercato, la trattativa più calda in viale della Liberazione è senza dubbio quella che dovrebbe portare il difensore del Bay ...Nella giornata di oggi 26 agosto è arrivato l’ennesimo indizio social da parte di Benjamin Pavard ... pronto ad approdare alla corte del tecnico Simone Inzaghi.