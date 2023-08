”International Festival of Highland Folklore” | trionfo per i sanniti ‘Ri Ualanegli’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vero e proprioquello registrato dal gruppo folk di Pontelandolfo “Ri Ualanegli” alla 54 edizione dell’ ”of” svoltosi a Zakopane in Polonia dal 18 al 24 agosto. I ragazzi del Presidente Antonio Sicardi, unici rappresentanti del Bel Paese, che ritornavano in terra polacca dopo ventinove anni per partecipare alla rassegna Folkloristica più antica d’Europa, hanno scritto l’ennesima pagina della loro lunga e bella storia, ottenendo il terzo posto per il ballo, replicando così il successo ottenuto nel 1994 e riportando a casa la “Ciupaga” di bronzo. All’affermazione collettiva in questa edizione si è abbinato anche un altro prestigiosissimo riconoscimento: il premio individuale per la sezione musicale ricevuto dalla ...