Inter-Pavard | la palla passa a Tuchel | la non convocazione col Bayern e le rassicurazioni al club

L'allenatore delMonaco non convocherà per la prima gara casalinga dell'anno - con...

L'prepara il botto finale: chi arriva al posto di, cambia tuttoL'prepara il botto finale: chi arriva al posto di, cambia tuttoRomelu Lukaku (LaPresse) - Calciomercato.itL'intanto prepara la trasferta di Cagliari e resta ottimista per lo sbarco a Milano di: all'inizio della prossima settimana Marotta e Ausilio ...

Inter, Pavard si avvicina: dopo il Cagliari Inzaghi può avere il nuovo difensore Calciomercato.com

La palla è passata a Tuchel. L'allenatore del Bayern Monaco non convocherà per la prima gara casalinga dell'anno - con l'Augsburg - l'uomo del momento, Benjamin Pavard. Questo scrive Bild, tornando su ...Il difensore francese è irremovibile: vuole l'Inter, non ha alcuna intenzione di rimanere. Scontro con i bavaresi ...