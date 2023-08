Insegnatelo alle vostre figlie | il comandante dei vigili urbani finisce nella tempesta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Ildeidi San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari, si lascia andare a uno sfogo su Facebook che ha quasi il sapore dell'insulto. Come riporta l'Unione Sarda, l'uomo avrebbe commentato con queste parole lo stupro di Palermo dove una ragazzina di 19 anni è stata violentata da un branco di sette ragazzi: "Insegnatea non scimmiottare i maschi e a non ubriacarsi", ha scritto il vigile urbano sui social. Il sindaco, Carlo Tommasi, ha preso subito le distanze con parole chiare: "Ovviamente prendiamo le distanze dparole delche rischiano di danneggiare un'amministrazione da sempre impegnata per difendere i diritti di tutti e delle donne in particolare". Il post su Facebook di fatto è nato dopo le parole che sul web ...