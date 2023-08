Iniesta contro Rubiales | «Danneggia l’immagine della Spagna»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Le parole di Andres, ex centrocampistanazionale spagnola, sul caso. Tutti i dettagli Andres, ex calciatore, si è espresso sul casocon un post sui propri social. PAROLE – «Dopo quello che è successo questa settimana vorrei esprimere la mia tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, per gli eventi che stiamo vivendo nel nostro calcio e attorno alla squadra femminile spagnola. Non credo che possiamo tollerare comportamenti come quelli che abbiamo visto, che hanno offuscato un traguardo come quellovittoria di un Mondiale. Non riesco a immaginare le sensazioni provate da tutti le giocatriciNazionale. Vedere che non si parla del ...