Iniesta contro Rubiales | “Comportamento inaccettabile | sta inquinando l’immagine della Spagna”

(Di domenica 27 agosto 2023) Andresnon si risparmia nei confronti di Luis, presidenteFedercalcio spagnola sospeso per 90 giorni dal suo incarico per il bacio dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la conquista del Mondiale. In una lettera pubblicata su Twitter, l’ex centrocampista del Barcellona eNazionale non ha nasconde la propria “tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, per tutto ciò che sta avvenendo nel nostro calcio e in particolare nella nazionale femminile spagnola”. “Credo che non possiamo tollerare comportamenti come quelli che abbiamo visto, e che hanno offuscato un evento così grande come la vittoria di un Mondiale. È un peccato che una bella storia che tanti giocatori hanno costruito in tanti anni sia stata sporcata. Abbiamo un ...

Le parole di Andres, ex centrocampista della nazionale spagnola, sul caso Rubiales. Tutti i dettagli Andres, ex calciatore della Spagna, si è espresso sul caso Rubiales con un post sui propri social. PAROLE - "Dopo quello che è successo questa settimana vorrei esprimere la mia tristezza, come ...Il mondo del calcio è in subbuglio dopo gli eventi della Coppa del Mondo femminile che hanno visto Rubiales baciare la calciatrice Jenni Hermosoil suo consenso. Ancheparla dell'avvenuto, condannando il presidente della Federcalcio spagnola: ' Dopo quello che è successo questa settimana vorrei esprimere la mia tristezza, come ...Dopo Iker Casillas e Xavi , un'altra leggenda del calcio spagnolo come Andrésprende posizione nei confronti di Luis Rubiales . L'ormai ex presidente della Federazione, ... è ormai solo...

Iniesta contro Rubiales: "Danneggia l'immagine della Spagna e del ... TUTTO mercato WEB

"Dopo quanto accaduto questa settimana, vorrei esprimere la mia tristezza, come persona, come padre di tre figlie, come marito e come calciatore, di fronte agli avvenimenti che stiamo vivendo nel nost ...Le parole di Andres Iniesta, ex centrocampista della nazionale spagnola, sul caso Rubiales. Tutti i dettagli Andres Iniesta, ex calciatore della Spagna, si è espresso sul caso Rubiales con un post sui ...