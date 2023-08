Infortunio Dybala | l’argentino salta il Milan?

(Di domenica 27 agosto 2023) Oltre al danno, la beffa. Infatti, insieme alla pesante sconfitta in casa Hellas, la Roma di Mourinho si è vista anche privata di, uscito per. Il calciatore argentino, è stato costretto a uscire verso la metà del secondo tempo dopo un colpo preso alla gamba. A tirare è stato l’adduttore della gamba destra. Per questo lo staff tecnico della Roma è in allarme: il muscolo aveva dato problemi alla Joya già nelle passate settimane. Nelle prossime ore l’attaccante si sottoporrà a delle visite più approfondite per capire l’entità del danno. Sesi è fermato prima che l’diventasse più grave, allora ci sono buone probabilità di rivederlo in campo già contro il. In caso contrario sarà rimandato tutto al ritorno dalla pausa del campionato.ieri ...

Cristante colpisce una clamorosa traversa, mentre al 28viene fermato in uscita da Montipò. ... El Shaaray ed Aouar, ma qualche minuto più tardi perde Zalewski per; al suo posto entra ...... Roma subito inserita fra le pretendenti al titolo,deluso per il mancato arrivo di Morata ... Kane, McCarthy, Hazard e Abraham che adesso dovrà fare i conti con lui al rientro dal suoLa brutta notizia è l'di D'Ambrosio, che esce in lacrime in barella nel finale per un ... se una coppia come- Lukaku dovesse trovare una buona intesa. A S. Siro si sono affrontate ...

Dybala, nuovo infortunio: l'attaccante della Roma è a rischio per la sfida con il Milan La Gazzetta dello Sport

Nuovo stop per l'attaccante della Roma Paulo Dybala: i tempi di recupero e quante partite rischia di saltare l'argentinoContentsNuovo stop per l'attaccante della Roma Paulo Dybala: i tempi di recupero ...I problemi muscolari mettono in ansia la Roma L’attesa di scendere in campo era palpabile per Paulo Dybala, ma sembra che le sue emozioni ... si tratta di un semplice infortunio muscolare o di una ...