(Di domenica 27 agosto 2023) Loindividua nell'infezione dala discriminante principale per glinei calciatori di serie A C’è un’associazione significativa trae lesioni. Lo sottolinea il ‘Messaggero’ riportando i risultati di unodel Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Università Foro Italico, che individua nell’infezione dala discriminante principale per glinei calciatori dei campionati di serie A italiana e della Liga spagnola. “Ne sanno qualcosa anche Mourinho e Sarri – evidenzia il ‘Messaggero’ – alle prese lo scorso anno con gli stop improvvisi delle loro punte di diamante ovvero Dybala (4 stop per noie ai muscoli l’anno scorso) e Immobile (5 volte ai ...

Guglielmo scrive: 'Dal punto di vista strettamente tecnico, sono perfettamente compatibili, il problema potrebbe essere la tenuta fisica di entrambi, soggetti a molti... ma sulla ...ROMA -e coppa d'Asia , i timori per le sue condizioni atletiche e la perplessità per la sua ... appena cinque in una stagione e mezza, poche presenze a causa degli stop. ...Tornasse per il Milan sarebbe un successo, considerando anche il suo storico di, ma al momento l'ipotesi più probabile è che torni a settembre. Sarà, invece, in panchina Bruno ...

Infortuni muscolari e Covid, studio rivela legame Adnkronos

Lo studio individua nell'infezione da Covid la discriminante principale per gli infortuni muscolari nei calciatori di serie A ...Mercato: il centravanti colombiano piace al Fulham che potrebbe presentare un’offerta da 10 milioni per averlo ...