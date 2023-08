Informazione in lutto | addio al giornalista Alessandro Vento Aveva 45 anni

(Di domenica 27 agosto 2023) E’ morto iltrapanese, 45, esperto di sistemi editoriali.lavorato perin RCS Mediagroup e in molti paesi, dagli Stati Uniti alla Lituania, con la società D-Share. La sua ultima iniziativa è stata Sallo!, una app di, nata a Palermo lo scorso febbraio, di cui era editore. “mo brevemente lavorato insieme alla fine degli’90” – dichiara in una nota il segretario di Assostampa Vito Orlando – “al quotidiano palermitano Oggi Sicilia e, seppur giovanissimo, già emergevano le sue grandi qualità, che unite a un’intelligenza straordinaria, lo portarono subito verso più alti palcoscenici. Se ne è andato troppo presto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giornalismo trapanese in lutto per la morte prematura di Alessandro Vento. Era nato 45 anni fa ad Erice, giornalista ... La sua ultima iniziativa é stata Sallo!, un'innovativa app di informazione, nata a ...

E' morto il giornalista trapanese Alessandro Vento, 45 anni, esperto di sistemi editoriali. Aveva lavorato per anni in RCS Mediagroup e in molti paesi, dagli Stati Uniti alla Lituania, con la società ...