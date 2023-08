Incendio in provincia di Pisa | fiamme in un bosco a Montecatini Valdicecina

Sono tanti gli incendi divampanti da questa mattina indi Trapani. Ad Alcamo undi vaste proporzioni si è sviluppato in contrada Costa. Spinte dal forte vento di scirocco le fiamme si sono avvicinate minacciosamente alle abitazioni. ...Cinque squadre di vigili del fuoco hanno operato per l'intera notte. L'per cause da dettagliare ha devastato un deposito commerciale di San Giovanni a Teduccio, indi Napoli.Momenti di paura durante la processione della Madonna del Buoncamino ad Altamura, indi Bari, dove la statua che stava attraversando le vie principali della città ha rischiato di prendere fuoco. L'incidente è avvenuto la scorsa domenica, rilanciato con un video diventato ...

Incendio boschivo in provincia di Pisa: intervengono 2 elicotteri ... VTrend.it

Attorno alle 13.30 di oggi, domenica 27 agosto, sono giunte alla sala operativa provinciale di Pisa diverse segnalazioni per una colonna di fumo in prossimità di un bosco in località La Bacchettona a ...(LaPresse) Incendio in uno stabilimento della società Benfante a Manesseno, nel comune di Sant’Olcese, in provincia di Genova. Le fiamme ...