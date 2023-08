Incendi | Protezione Civile | 30 richieste di intervento aereo

(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA – “Giornata impegnativa” per gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento dellache oggi sono stati impegnati, dalle prime luci del giorno, nelle operazioni di spegnimento di numerosiboschivi per cui si è reso indispensabile il supportoalle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 30 ledi concorsoricevute dal Centro OperativoUnificato (COAU) del Dipartimento, di cui 9 dalla Sicilia, 8 dal Lazio, 2 dalla Puglia, 3 dalla Basilicata e una ciascuna da Sardegna, Calabria e Liguria. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 13 roghi. Le ...

... coordinati dal Dipartimento dellaCivile che oggi sono stati impegnati, dalle prime luci del giorno, nelle operazioni di spegnimento di numerosiboschivi per cui si è reso ...... ma ha sottolineato come questa stagione deglistia mettendo a dura prova l'intero sistema ... Le squadre dellaCivile sono state mobilitate, con l'uso di elicotteri e un Canadair, ...Schifani è in contatto anche con il capo dellaCivile nazionale, Fabrizio Curcio, in merito ai numerosi, e gli ha chiesto l'invio già nel pomeriggio di un altro canadair per ...

Incendi boschivi, grave pericolosità: l'allerta della protezione civile a Padova e Rovigo ilgazzettino.it

coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile che oggi sono stati impegnati, dalle prime luci del giorno, nelle operazioni di spegnimento di numerosi incendi boschivi per cui si è reso ...a seguito dei diversi incendi che stanno interessando alcune province della Sicilia. Schifani: “In costante contatto con i sindaci” “Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione ...