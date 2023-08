Incendi in Sicilia | turisti in fuga via mare a Scopello | riaperto aeroporto Trapani FOTO

Le fiamme, spinte dal forte vento di scirocco, sono tornate a creare disagi sull'isola. Duecento persone sono dovute fuggire dalla zona della Tonnara di Scopello a bordo di barche e gommoni: le vie di ...Protezione civile, oggi 30 richieste intervento aereo Ma glinon hanno colpito solo la. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal ...Fotogallery - Due ragazzine violentate al Parco Verde di Caivano 27/08/23 Fotogallery -in, chiuso l'aeroporto di Trapani 27/08/23 Fotogallery - Sassari, anziano ucciso a bastonate e bruciato 27/08/23 Fotogallery - Esplosione sventra palazzina nell'Imperiese 26/08/23 ...

Incubo incendi a Trapani: chiuso l'aeroporto di Birgi, evacuate oltre 200 persone alla Tonnara di Scopello Torna l’incubo incendi in Sicilia. L’aeroporto… Leggi ...A causa di incendi, in Sicilia, lungo la statale 119 di Gibellina si è reso necessario chiudere il tratto ad Alcamo per circa tre ore e in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice è stato deviato il ...