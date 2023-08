Imperia | esplosione in una palazzina | estratti vivi tre feriti

(Di domenica 27 agosto 2023) su Tg. La7.it - Tre persone, tre ragazzi francesi sono rimastinell'avvenuta in unanel centro di Soldano, borgo all'interno di Bordighera , in ...

Tre persone, tre ragazzi francesi sono rimasti feriti nell'avvenuta in una palazzina nel centro di Soldano, borgo all'interno di Bordighera , in provincia di. I Vigili del Fuoco intervenuti, hanno estratto prima due di loro e ...All'origine una bombola di gas Una violentaha sventrato nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 agosto, una palazzina a Soldano, in provincia d'. All'interno dell'edificio, in ...Una palazzina è stata sventrata da un'avvenuta a Soldano, in provincia di. Un ragazzo francese che era rimasto sepolto dalle macerie è stato recuperato vivo. Il giovane è stato trovato ed estratto dalle macerie dai ...

Esplosione in una palazzina a Imperia: due feriti e un ragazzo estratto vivo dalle macerie Corriere della Sera

Tre persone, tre ragazzi francesi sono rimasti feriti nell'esplosione avvenuta in una palazzina nel centro di Soldano, borgo all'interno di Bordighera, in provincia di Imperia. I Vigili del Fuoco ...Al momento non si conosce ancora il numero di feriti Un’esplosione si è verificata all’interno di una palazzina di Soldano, in val Crosia. Ci… Leggi ...