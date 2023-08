(Di domenica 27 agosto 2023) Un. Se a Wimbledon la fortuna era stata dalla parte diin fatto di, lo stesso non si può dire per gli US. Nell’ultimo Slam della stagione, il tennista nostrano è chiamato a superarsi, considerati i giocatoricui potrebbe incrociarsi. Nel primo turno ci sarà perl’insidia tedesca Yannick. Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto sarà da tenere in debito conto, specie perchéspesso fatica a esprimersi quando giocaavversari che non conosce così tanto. Il teutonico, protagonista di una stagione molto positiva, è un avversario da prendere con le molle, ben dotato al servizio e nei colpi al rimbalzo, specie sul ...

Un anno dopo il successo controSinner nel match finito più tardi allo US Open ha lanciato Carlos Alcaraz verso il primo ... RISULTATI IN DIRETTA ORDINE DI GIOCO 26 AGOSTOQUALIFICAZIONI ...Inoltre, nella parte alta del, sulla strada di Alcaraz, proprio come nel 2022, ci potrebbe essere ai quarti di finale l'azzurroSinner, che si presenta al via degli Us Open come ......Sinner si è preso un po' di tempo lontano dai tornei per preparare l'ultimo Slam stagionale ... Il sorteggio ha messo Sinner dalla parte didi Alcaraz , che potrebbe essere il suo ...

Il tabellone di Jannik Sinner agli US Open 2023: esordio contro Hanfmann, percorso durissimo a New York OA Sport

Ci siamo. O quasi. Manca pochissimo davvero allo start degli Us Open e oltre che al dove, anche il quando diventa sempre più preciso. È stato comunicato a livello ufficiale dagli organi di comunicazio ...Dopo la sconfitta patita contro Dusan Lajovic al Western&Southern Open il giorno del suo compleanno, Jannik Sinner si è preso un po’ di tempo lontano dai tornei per preparare l’ultimo Slam stagionale ...