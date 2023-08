Il precampionato si chiude con una sconfitta | il Picerno ribalta la Strega FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSicon unal’estate del Benevento. La formazione di Matteo Andreoletti conclude il ciclo di amichevoli al “Meomartini” venendodal. Unaancora lontana dall’essere la squadra che ha in testa l’allenatore bergamasco, un campanello di allarme a sette giorni dall’avvio del campionato di serie C. Domenica prossima, infatti, i giallorossi saranno impegnati nel derby esterno con la Turris e in palio ci saranno i primi tre punti della stagione. Nel mezzo altri quattro giorni di mercato che potrebbero portare ulteriori novità in casa sannita. Contro l’undici di Longo, Andreoletti non ha potuto utilizzare gli infortunati Agazzi, Alfieri e Kubica e ha tenuto fuori diversi elementi da tempo ai margini del nuovo progetto: Acampora, Improta, ...