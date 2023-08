Il pallone e il fischietto | breve storia italiana delle giacchette nere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago – Se ilè l’attrezzo fondamentale senza il quale risulterebbe impossibile dilettarsi nel giuoco, da un certo livello di “serietà” in avanti altrettanto diventa essenziale l’utilizzo del. Bistrattata da tutti, non si può fare a meno della figura arbitrale. Perché (cari ultraliberisti intenti a leggere queste righe) ogni partita in fondo è un po’ come il mercato: no, non si autoregola. Va da sé che nel Museo del Calcio di Coverciano tra i mostri sacri della nostra pedata – giocatori, allenatori, dirigenti – trovino spazio anche diverse. L’organizzazione nazionale che si occupa di strutturare e coordinare il lavoro dei direttori di gara ha unarisalente agli inizi del secolo scorso. Più precisamente, l’AssociazioneArbitri è ...