Il narcisismo social ha peggiorato tutto | l' analisi di Feltri

(Di domenica 27 agosto 2023) Gli ultimi fatti di cronaca relativi alle violenze sessuali di gruppo avvenute sia a Palermo che a Caivano impongono riflessioni e provvedimenti urgenti che, a mio avviso, non possono consistere nella castrazione chimica, misura che incontra un largo consenso popolare ma che pure ha il carattere della vendetta e non realizza quel principio della giustizia riparativa sul quale dovrebbe poggiare il nostro ordinamento. Sarebbe più utile intervenire sul piano educativo e culturale, iter sicuramente più lungo e complicato, ma anche più efficace per costruire una società in cui le nostre figlie e le nostri nipoti non siano mai più adoperate alla stregua di oggetto sessuale da parte di un branco di delinquenti, sempre più spesso minorenni, il che è alquanto inquietante. Si tratta di un fenomeno di epoca recente e lo posso confermare io stesso, avendo alle spalle ben sessant'anni di attività ...