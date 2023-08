Il Napoli torna al Maradona da Campione | la carica dei 50mila tifosi contro il Sassuolo

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono trascorsi ottanta quattro giorni da quella notte e non ce n'è uno di quei cinquantamila che si stanno mettendo in fila alche non abbia disperatamente voglia di ricominciare. Ne sono ...

Perché Napoli-Sassuolo non è una partita ma uno stato d'animo, è la rappresentazione scenica di un'emozione che sta ancora lì, si può coglierla negli angoli più remoti della memoria, che sanno... Commenta per primo Questi i convocati del Napoli per il match contro il Sassuolo. Rientra in gruppo Kvaratskhelia, mentre restano fuori Demme e Gaetano. Portieri: Contini, Gollini, Meret Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan,...

Il Napoli affronterà il Sassuolo nella 2ª giornata di campionato e Rudi Garcia ha diramato i convocati, tra cui figura Kvaratskhelia